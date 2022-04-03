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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة شهرين .. الهدنة في اليمن تدخل حيز التنفيذ

التحالف العربي
التحالف العربي

تستمر اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

الهدنة في اليمن تدخل حيز التنفيذ

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس السبت الساعة السابعة بتوقيت اليمن (16 غرينتش).

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد قال في بيان، إن "أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران"، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف".

من جهته، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، الجمعة، نقطة مهمة وحاسمة لرسم مستقبل البلاد.

كما أضاف أن الهجوم الحوثي على المنشآت السعودية هي قضية دولية، لافتاً إلى تضامن الولايات المتحدة مع المملكة ضد أي هجمات.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين تبدأ السبت، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.

وأوضح غروندبرغ أن الأطراف وافقوا أيضاً على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، فضلاً عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان غروندبرغ ببدء تلك الهدنة التي سيتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في الداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

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أبو الغيط عن هدنة اليمن: على كل الأطراف احترامها ووقف إطلاق النار

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المبعوث الأمريكي الي اليمن : الدور الإيراني في اليمن سلبي

وأعربت في بيان السبت، عن ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقبول الهدنة.

كما ثمنت جهود المبعوث الأممي، التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بغية الوصول إلى حل سياسي شامل، والمعلنة في مارس 2021.

في حين أكدت الكويت ترحيبها ودعمها جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى سلطنة عُمان التي رحبت بالإعلان.

كما أعرب التحالف أيضاً عن ترحيبه بوقف النار هذا برعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين اليمنيين وتحقيق السلام الشامل.

يشار إلى أن تلك الهدنة أتت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون، تستمر أسبوعاً.

ويشارك في تلك المحادثات التي تتناول محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، المبعوث الأممي، فضلاً عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

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