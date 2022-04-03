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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية اليمن يتهم ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة وقصف مأرب بصواريخ باليستية

ميليشيا الحوثي الإرهابية
ميليشيا الحوثي الإرهابية

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم "الأحد"، ميليشيا الحوثي الإرهابية، بانتهاك الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين، باستهداف محافظة مأرب بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال بن مبارك خلال لقائه في الرياض، بالسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن "موافقة الحكومة على الهدنة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وهو الأمر الذي لا تعيره مليشيا الحوثي أي اهتمام بدليل اختراقها للهدنة في نفس ليلة سريانها واستئناف عدوانها على محافظة مأرب بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة"

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وأضاف أن "استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء سيساعد على تخفيف المعاناة التي يعيشها اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين"، محمّلاً الجماعة: "مسؤولية إغلاق المطار طوال السنوات الماضية نتيجة استخدامه للأغراض العسكرية ورفض جميع المقترحات لإعادة تشغيله”.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى "منح الحكومة تسهيلات إضافية لوصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وهو ليس بالأمر الجديد وسبق لها أن منحت تراخيص بدخول 12 سفينة نفطية لميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية وأعلنت قبل سريان الهدنة دخول سفينتين كأول سفينتين ضمن اتفاق الهدنة".

وقال إن "السياسة الممنهجة لميليشيا الحوثي تقوم على إنعاش تجارة السوق السوداء لمادتي البترول والغاز المنزلي لتعظيم أرباحها على حساب معاناة اليمنيين".

وأكد على "تعامل الحكومة بمرونة مع كافة المبادرات الساعية لتحسين الأوضاع الإنسانية مراعاة لظروف المواطنين وأوضاعهم المأساوية، من واقع مسؤوليتها عن كامل أبناء الشعب اليمني".

وشدد وزير الخارجية اليمني على "أهمية إعطاء موضوع رفع الحصار عن مدينة تعز أولوية قصوى ووقف استهداف الأطفال والأحياء السكنية في المدينة وإنهاء القيود على حركة المواطنين وفتح الطرقات والمعابر".

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