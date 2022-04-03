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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدب ينصب فخاً.. الناتو: انسحاب القوات الروسية في أوكرانيا ليس حقيقياً

صدى البلد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن ما تقوم به روسيا ليس "انسحابا حقيقيا للقوات الروسية"، محذرا من أن الهجمات في أوكرانيا ستستمر.

وحسب "سي إن إن"، قال ستولنبرج: "ما نراه ليس انسحابا حقيقيا. لكننا نرى أن روسيا تعيد تموضع قواتها وتعيد بعضها لإعادة تسليحها وتعزيزها وإعادة إمدادها. يجب ألا نكون متفائلين للغاية لأن الهجمات ستستمر".

وكان ستولتنبرج يتحدث في أعقاب تقارير من الحكومة الأوكرانية، أمس السبت، تفيد بأن منطقة كييف بأكملها قد "تم تحريرها" من القوات الروسية.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار: "تم تحرير إيربين وبوتشا وجوستوميل ومنطقة كييف بأكملها من الغازي".

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ولم تؤكد شبكة "سي إن إن" أن القوات الأوكرانية أخلت منطقة كييف بأكملها من القوات الروسية، لكن الجيش الأوكراني استعاد في الأيام الأخيرة السيطرة على الضواحي المحيطة بالعاصمة، التي ظلت تحت سيطرة الحكومة. وقال الجيش الروسي إنه "يخفض التصعيد" حول كييف.

وقال الأمين العام للحلف إن حلف شمال الأطلسي "قلق أيضا من احتمال زيادة الهجمات خاصة في الجنوب والشرق. لذا، هذا ليس انسحابا حقيقيا ولكنه أكثر تحولا في الاستراتيجية الداخلية. التركيز أكثر على الجنوب والشرق".

الناتو أوكرانيا القوات الروسية روسيا ستولتنبرج

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