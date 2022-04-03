عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد.. روسيا تنفي ارتكابها جرائم حرب في بوتشا الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا في منطقة كييف الأوكرانية، خلال العملية العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

وشددت الدفاع الروسية على أنه لم يتأذى أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة.

مذبحة.. زعماء أوروبا يطالبون بمعاقبة روسيا علي جرائم الحرب في بوتشا الأوكرانية

بعد نكسة روسيا.. أمريكا تحذر: بوتين قادر على قصف كييف بالصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعماء أوروبيون لمحاسبة روسيا وسط مزاعم بأن قوات الجيش الروسي قتلت عشرات المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أظهر جثثًا بملابس مدنية على جانب الطريق، متهمة القوات الروسية بإعدام السكان.

ونشر ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدة صور للضحايا، بعضهم مقيد اليدين خلف ظهورهم، قائلا: “لم يكن هؤلاء الأشخاص في الجيش.. لم يكن معهم أسلحة.. لم يشكلوا أي تهديد”.

روسيا بوتشا كييف أوكرانيا الدفاع الأوكرانية روسيا وأوكرانيا الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

الأمير حمزة شقيق ملك الأردن يعلن تخليه عن لقبه.. تفاصيل

مصرع وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة نقل بالمنصورة

لا يجوز التسمي بهما.. شيخ الأزهر: هناك اسمين يخصان الله سبحانه وتعالى

موضوعات متعلقة

الصين تعلن اكتشاف نوع جديد من “أوميكرون” لـ فيروس كورونا

بعد نكسة روسيا.. أمريكا تحذر: بوتين قادر على قصف كييف بالصواريخ

الناتو: الإسراع بضم فنلندا والسويد .. وروسيا تغير استراتيجية الحرب في أوكرانيا

العثور على مسئول أوكراني مقتولا بعد قيام الجيش الروسي بأسره

رئيس أوكرانيا يشترط وقف إطلاق النار قبل لقاء بوتين

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو.. تفاصيل

مقتل جنديين روسيين وإصابة 28 بعد تقديم أهالي خاركيف فطائر مسمومة لهم

بعد قصف مستودع نفط.. موسكو تعلق علي انفجارات بيلجورود الروسية

ترشيحاتنا

رئيس الهند يكشف موقف بلاده من حرب روسيا وأوكرانيا

المفتي: يرخص للمريض الإفطار في رمضان حتى يبرأ

رئيس الوزراء: نعمل على دفع الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج

وزير خارجية اليمن يتهم ميليشيا الحوثي بخرق الهدنة وقصف مأرب بصواريخ باليستية

زراعة النواب: اهتمام السيسي بالتوسع في زراعة القطن يؤكد عودته للريادة العالمية

الدب ينصب فخاً.. الناتو: انسحاب القوات الروسية في أوكرانيا ليس حقيقياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب والفتنة أشد من القتل

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ