رئيس أوكرانيا: نتعرض للدمار والإبادة الجماعية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شعب أوكرانيا لا يريد أن يخضع لروسيا ويتم تدميره وإبادته نتيجة لذلك.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، وصف زيلينسكي الغزو الروسي بأنه ينطوي على تعذيب للأمة بأسرها.

وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت تصرفات روسيا تشكل إبادة جماعية، قال: “في الواقع، هذه إبادة جماعية. القضاء على الأمة بأكملها والشعب. نحن مواطنون في أوكرانيا. لدينا أكثر من 100 جنسية”.

وأضاف: “هذا يتعلق بتدمير وإبادة كل هذه الجنسيات. نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد أن نخضع لسياسة الاتحاد الروسي”.

وتابع قائلا: “هذا هو سبب تدميرنا وإبادتنا، وهذا يحدث في أوروبا القرن الحادي والعشرين”.