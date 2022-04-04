في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟ وكيف يحدد دخول وقت المغرب؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن العبرة بزوال السبب وهو وجود الشمس وحين غروبها في عين المسافر فقد دخل وقت الإفطار، لافتاً إلى أن المغرب يدخل بغروب الشمس، وعند غروبها فقد دخل الوقت.

وصحح أمين الفتوى خطأ شائع بشأن توحيد الفطر عند الصائمين في المحافظات المختلفة قائلاً: “لا يفطر صائم القاهرة في توقيت واحد مع الصائم في إسكندرية على سبيل المثال، أو من هو في سفح جبل وآخر في قمة جبل فالذي في سفحه تغرب عنده الشمس قبل الذي عند القمة".

وشدد على أن كل يُفطر على حسب شمسه، فالمسافر في الطائرة المرتفعة عن سطح الأرض لا يفطر في نفس الوقت، العبرة بغروب الشمس، أم إن لم تغب فيظل على صيامه حتى تغيب.

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المسافر بالطائرة أو بغيرها يجوز له أن يفطر إذا وجد أنه الأحسن له، ولكن إن استطاع أن يصوم فلا بأس بل هو الأفضل له.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «متى يفطر الصائم المسافر فى الطائرة؟»، أنه إذا سافر وهو صائم بالطائرة فله أن يفطر عندما تغيب الشمس، فإن غابت الشمس وهو فى الطائرة ففى هذا الوقت يفطر ولا يفطر على البلد الذى خرج منه ولا على البلد التى سيأتى اليه وإنما الفطر يكون عند غياب قرص الشمس كاملا، وعلى قادة الطائرات أن يراعوا هذا ولا يقولون غير ذلك.

وأشار الى أن هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة فهنا يفطر الصائم ولا يلتفت لعودتها مرة أخرى.