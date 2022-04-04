عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟ وكيف يحدد دخول وقت المغرب؟

في أي وقت يُفطر المسافر
في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟ وكيف يحدد دخول وقت المغرب؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن العبرة بزوال السبب وهو وجود الشمس وحين غروبها في عين المسافر فقد دخل وقت الإفطار، لافتاً إلى أن المغرب يدخل بغروب الشمس، وعند غروبها فقد دخل الوقت.

وصحح أمين الفتوى خطأ شائع بشأن توحيد الفطر عند الصائمين في المحافظات المختلفة قائلاً: “لا يفطر صائم القاهرة في توقيت واحد مع الصائم في إسكندرية على سبيل المثال، أو من هو في سفح جبل وآخر في قمة جبل فالذي في سفحه تغرب عنده الشمس قبل الذي عند القمة".

وشدد على أن كل يُفطر على حسب شمسه، فالمسافر في الطائرة المرتفعة عن سطح الأرض لا يفطر في نفس الوقت، العبرة بغروب الشمس، أم إن لم تغب فيظل على صيامه حتى تغيب.

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن المسافر بالطائرة أو بغيرها يجوز له أن يفطر إذا وجد أنه الأحسن له، ولكن إن استطاع أن يصوم فلا بأس بل هو الأفضل له.
وأضاف "عاشور" خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «متى يفطر الصائم المسافر فى الطائرة؟»، أنه إذا سافر وهو صائم بالطائرة فله أن يفطر عندما تغيب الشمس، فإن غابت الشمس وهو فى الطائرة ففى هذا الوقت يفطر ولا يفطر على البلد الذى خرج منه ولا على البلد التى سيأتى اليه وإنما الفطر يكون عند غياب قرص الشمس كاملا، وعلى قادة الطائرات أن يراعوا هذا ولا يقولون غير ذلك.
وأشار الى أن هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة فهنا يفطر الصائم ولا يلتفت لعودتها مرة أخرى.

 

الإفتاء في أي وقت ي فطر المسافر بالطائرة كيف يحدد دخول وقت المغرب وقت المغرب وقت الإفطار غروب الشمس دار الإفتاء دقيقة فقهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ترشيحاتنا

قانون التجارة.. ما خطاب الضمان وآلية إصداره للأفراد والشركات؟

أبو الغيط يتوجه إلى روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية

سبحة وصليب.. ريان أحمد وبافلي فادي يحتفلان بشهر رمضان على طريقتهما الخاصة.. شاهد

تعرف علي مميزات مبادرة شغلك في قريتك وكيفية المشاركة فيها

15 جنيها|الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر.. الإفتاء تكشف التفاصيل كاملة

إنفوجراف.. نتائج "صوتك مسموع" مارس الماضى ..2076 شكوى وحل81% منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ