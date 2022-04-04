يومكم كله خير.. حسن شاكوش يشارك جمهوره بصورة جديدة | شاهد

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، متابعيه بـ صورة جديدة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق شاكوش على الصورة الجديدة “ يومكم كله خير ورزق يارب ”.

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو كليب أغنيته الجديدة "أمى العزيزة" من كلمات محمد الفزانى وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي وإخراج مصطفى السويفى ومن إنتاج شركة ms وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الاغنيه:..

بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين

اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه

فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية

فين زمان القلب الأبيض والمحبة الربانية

فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية

ساعة ما المدفع يضرب وأنتى بتنادي عليا.

وشوق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره بأغنيته الجديدة “أمي العزيزة”، من خلال نشره البوستر الترويجي لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حسن شاكوش لجمهوره “يوم الخميس باذن الله أمي العزيزه”.

وأثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عن طرح أغنية جديدة بعنوان “جود مورينج بيبى” واتهمه رواد السوشيال ميديا بسرقة لحن أغنية “بيلا تشاو” والاستعانة به فى أغنيته الجديدة.