برلماني: إعادة تدوير المخلفات يسهم فى بناء الاقتصاد ويوفر وظائف جديدة

قال أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن المخلفات من أكثر المشكلات التى تواجه الشارع المصرى والمجتمع بشكل عام، لافتا إلى أنه قام خلال الفترة الماضية بتقديم طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لتفعيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة وذلك تفعيلا لقانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.

20 مليون طن حجم المخلفات فى مصر

وأضاف “محسب” لـ"صدي البلد"، أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن العالم ينظر للمخلفات بأنها ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة، تعيدها إلى مواد خام ثم وإعادة تصنيعها وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

وأشار النائب إلى أن عملية تدوير المخلفات الصلبة لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال إن عملية تدوير المخلفات تعد أحد أهم مصادر بناء الاقتصاد، وهناك دول كبري تقوم باستيراد القمامة، مثل ألمانيا التي تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين التي تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم وإستراتيجية واضحة ممنهجة سوف نحقق منه مكاسب عديدة وهي أننا سنكون أمام بيئة نظيفة، وتحسين اقتصاد الدولة، قائلا:" المواطن ليس بمعزل عن هذه الصناعة ، تشجيعه على المشاركة في عملية الفصل من المنبع مقابل حافز بسيط."

وطالب "محسب"، أن يقوم القطاع الخاص مع الدولة بالاستثمار في هذا المجال، لظهور مشروعات إعادة التدوير فى كافة المحافظات، مع نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الفصل من المنبع.

وشدد على ضرورة تدريس عملية التدوير وأهميته في المراحل التعليمية المختلفة، لخلق أجيال مدركة لأهمية هذه العملية منذ الصغر، خاصة أن عملية التدوير ستمكنا من الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة مع تحقيق الهدف الاقتصادي.

وتتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظات إنشاء البنية التحتية التي من المفترض الانتهاء منها في جميع المحافظات في عام 2024 ..



مصنع تدوير المخلفات:

وكشف أحدث تقرير من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات ، عن أنه تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلي محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه ، وتسليم مصنع سندوب إلى محافظة الدقهلية والذى تم إنشاءه بأحدث التكنولوجيات الألمانية والهولندية وبطاقة تصميمية 1200 طن/ يوم وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه .

بالاضافة الى انه جاري الإنتهاء من إنشاء مصنعيين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في مدينتي ميت غمر والمنزلة بمحافظة الدقهلية بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه ، كما أنه جارى الإنتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا .

المحطات الوسيطة:

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات بإجمالي تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجارى استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه ، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على إستكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه.

مصانع معالجة وتدوير المخلفات:

وفيما يخص إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات ، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء 62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف المحافظات.

المدافن الصحية:

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة ، أشار التقرير إلي أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحى آمن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه ، حيث تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه .