مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 3.. روبي ومي عمر يهربان من الشرطة والعصابة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل رانيا وسكينة بهروب روبي ومى عمر من العصابة التي تحاول اللحاق بهم للبحث عن الألماظ والفلوس التي سرقتها.

وعادت روبي إلي مكان الحادث للبحث عن حبيبها أحمد خالد صالح ليخبرها أحد الموجودين بالمكان أنه توفي في الحادثة، وهربت مرة أخرى بعدما تعرف عليها بعض الأشخاص في المكان وعرفوا أنها الفتاة التي تبحث عنها الشرطة، وذهبت للعيش في المقابر.

في مشهد آخر يظهر أحمد خالد صالح حيا في المستشفى، ويهرب.



مسلسل رانيا وسكينة" للفنانة روبي ومى عمر، يتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



وانتهى الفنان سليمان عيد من تصوير أحدى حلقات مسلسل “ رانيا وسكينة ” ، والذى من المقرر عرضه خلال رمضان القادم، ويظهر الفنان سليمان عيد ضيف على إحدى حلقات المسلسل لمدة حلقة واحدة.

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي “رانيا وسكينة " خلال الفترة الماضية في منطقة إمبابة، وواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة