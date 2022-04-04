كهربا: "موسيماني لا يضطهدني وماضربتوش في التدريبات.. وعدم مشاركتي وجهة نظر"

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يضطهده في الأهلي وهو مدير فني جيد ويحبه شخصيا، قائلا: "موسيماني لا يضطهدني وهو مدير فني كويس جدا وأحبه شخصيا ولكن له وجهة نظره وطول ما موسيماني في الأهلي هرجع تاني الأهلي عادي".

وأوضح محمود كهربا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الأهلي فوق الجميع بالفعل مهما كان اللاعب والمبدأ يطبق على كل الناس داخل النادي، مضيفا: "الأهلي فوق الجميع وده مطبق على كل الناس جوه النادي من أكبر إلى أصغر واحد".

وتابع: "تطبيق المبادئ في الأهلي سبب تميزه ومفيش حد كبير فى الأهلي والغلطة بفوره، والأهلي ديما بيربي أولاده على الحب والخير والأساس الصح في الحياة"، موضحا أن اللعب أساسيا في الأهلي وجهة نظر الجهاز الفني، وكذب الشائعات التي تتحدث عن اعتداءه على موسيماني، قائلا: "محصلش اني ضربت موسيماني في التدريب وكلها شائعات".