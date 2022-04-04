خبير عن امتحانات "الرابع الابتدائي الشهرية" برمضان: تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية

توافد طلاب المدارس الابتدائية، الموجودة على مستوى الجمهورية على لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية تطبيقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام التعليم الجديد طبقا لرؤية مصر في التعليم ٢٠٣٠.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنة نظرا لان أستيعاب الطلاب في وقت الصباح تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية مما يجعل عقلة يتذكر المعلومات لفترات طويلة.

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من المفترض الوزارة لها رؤية ثاقبة، وقد نظمت فيه الدراسة بشكل طبيعي وامتحان التلاميذ ليكون خلال اليوم الدراسي ومن ثم لا يمثل أي عبء لأن الطالب من الاساس متواجد في المدرسة بالشكل الطبيعي للحضور المدرسي وكأنة يوم دراسي عادي.

وأوضح أنه لم يصدر أي قرار حول تغيير نظام الامتحانات الذي تم الإعلان عنه مسبقًا والذي يتضمن وضع 10 أسئلة فقط لكل مادة في الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وشدد علي أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يرددها البعض على وسائل التواصل بشأن شكل امتحانات الصف الرابع الابتدائي أو أن الطلاب يؤدونها في نهار رمضان.

وأضاف أن أسئلة الامتحان تأتي من بنوك الأسئلة ويتم وضعها من خلال الموجهين على مستوى الإدارات التعليمية، ويكون لكل مدرسة امتحان مختلف ومنفصل عن المدرسة الأخرى.

وأشارت الوزارة أنه بأداء الطلاب الامتحانين خلال التيرم الثاني يكون قد أدى التلاميذ 4 اختبارات خلال العام الدراسي الجاري اختبارين في التيرم الأول وامتحانين في الثاني، وأن الأجزاء التي يؤدى فيها الطلاب امتحان شهري نوفمبر ومارس تضاف درجاتها لامتحان نهاية العام وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، وأكدت أن الأجزاء التي يؤدى فيها الطالب الامتحان في شهري نوفمبر ومارس سيكون مطالبا بها في امتحان نهاية التيرم الثاني حيث تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجاته في اختبارات الفصل الدراسي الثاني ويحصل على متوسط الدرجات وتقيم حالته ما إذا كان راسبا أم ناجحا، وتُقيم حالة الطالب بعد أدائه امتحان نهاية العام المقرر له مايو المقبل وليس بعد أداء امتحان شهري نوفمبر ومارس الجاري.

كما أكدت الوزارة أن امتحان شهري أبريل للرابع الابتدائي يتم خلال اليوم الدراسي، موضحة أن الدراسة مستمرة حتى موعد عقد امتحانات التيرم الثاني المقرر لها في مايو المقبل.