لأول مرة.. شیرین رضا بعبایة سمراء من «شغل في العالي»

تظهر لأول مرة شیرین رضا بالعبایة السمرا وما یصاحبھا من مظھر شعبي مثیر استكملته شیرین بوضعھا لأحمر الشفاه الصارخ ومضغھا للعلكة، في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شغل في العالي والذي تظھر فیھ شیرین رضا بشخصیة الھانم شیرویت، وھي سیدة أنیقة وجذابة وتنتمي إلى الطبقة الراقیة، وھو عكس ما قدمتھ في الحلقة، والمسلسل ُیعرض على قنوات النھار والنھار دراما وأبو ظبي والظفرة.

وتلعب شیرین رضا في المسلسل دور الھانم شیرویت، والتي تجمعھا الصدفة بالبرنسیسة جلیلة )فیفي عبده(، لتبدأ الاثنتان خوض العدید من عملیات النصب الشریفة على الرجال بدافع الانتقام.

مسلسل شغل في العالي من بطولة شیرین رضا وفیفي عبده ومروان یونس، بجانب عدد من ضیوف الشرف من بینھم بیومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم میدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتألیف حسین مصطفي محرم.

وعلى الرغم مما تتمتع بھ شرویت من شخصیة قویة، قادرة على التصدي للرجال والانتقام منھم، إلا أن الأحداث الأخیرة كشفت عن جانب آخر من شخصیتھا، وھو الجانب الإنساني الذي ُیظھر تعاطفھا مع غیرھا من النساء، خاصة أولئك اللاتي تعرضن للغدر من قبل أزواجھن، حیث لا تتردد في مساندتھن وتخصیص مساعدات شھریة لھن.

وتعود الفنانة فيفى عبده الى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين وذلك من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها الفنانة شيرين رضا ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل فى العالى

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل فى العالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.