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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أفضلها وقت الفجر.. خبير تعليم يكشف عن الأوقات المناسبة للمذاكرة خلال رمضان

طلاب
طلاب

يصاحب قدوم شهر رمضان امتحانات الطلاب في المراحل المختلفة بالمدارس والجامعات، فهؤلاء الطلاب مطالبون بالاستعداد لفترة الامتحانات خلال شهر رمضان وبذل الكثير من الجهد في المذاكرة والمراجعة  استعدادا للامتحانات أثناء فترة الصيام.

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قال الدكتور حسن الخولي، الخبير التربوي، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن تنظيم وقت المذاكرة خلال شهر رمضان المبارك في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الطلاب اختيار الوقت المناسب للمذاكرة بالنسبة لهم، لأنها تختلف من طالب إلى آخر.

وأكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه يجب على الطالب تجنب المذاكرة قبل وبعد الإفطار مباشرة، موضحًا أن على الطالب أثناء المذاكرة أن يكون بعيدًا عن الضوضاء.

وشدد الخبير التربوي، علي  أهمية توزيع الطلاب فترات المذاكرة على ساعات الليل، مضيفًا أن أفضل الأوقات للمذاكرة هي بعد صلاة الفجر مباشرة لان في وقت الصباح يكون الطالب في كامل تركيزه وعقله يتذكر المعلومات لفترات طويلة أو من الساعة العاشرة صباحًا حتى بعد صلاة العصر. 

وكشف أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن أن المذاكرة تكون بالورقة والقلم وكتابة المعلومات المهمة خاصة في فترة الصباح، لأن هناك بعض الطلاب يشعرون دائمًا بالتعب والإرهاق وعدم التركيز وهم صائمون.

وأوضح الخبير التربوي، أن المذاكرة في شهر رمضان لا تزيد عن ساعة ثم يعقبها راحة ربع ساعة فقط، وبعد ذلك يرجع الطالب إلى المذاكرة مرة أخرى حتى لا يشعر بالتعب والإرهاق.

ولفت"الخولي" إلى ضرورة عمل جدول، يتشارك في وضعه الطالب مع ولى الأمر لتحديد الأولويات وتنظيم وإدارة الوقت.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أفضل طرق للمذاكرة في رمضان:

1- يجب على الطالب إدارة الوقت بشكل جيد خلال شهر رمضان.

2- يقع على الأسرة دور كبير في مساعدة الطالب على الاستذكار في شهر رمضان وتأهيله نفسياً.

3- يفضل المذاكرة في الساعات الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة.

4- يمكن للطالب أن يبدأ في مذاكرة دروسه بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر.

5- يحرص الطالب على تقييم نفسه بشكل يومي للوقوف على جوانب الضعف والقوة.

6- مراجعة المقرر الدراسي يومياً بعد صلاة الفجر أو التراويح.

7- الحرص على سماع الفيديوهات التعليمية في أوقات الصيام حيث لا يستطيع الطالب المذاكرة الفعلية.

8- التواصل المستمر مع معلم المادة خاصة بعد أوقات الفطار.

9- الاهتمام بالجوانب الجسمية والرياضية.

10-الحرص على المذاكرة أثناء التواجد في المدرسة.

11- تخصيص وقت كل يوم للإجابة عن اختبارات سابقة للتعرف على طبيعة الأسئلة.

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