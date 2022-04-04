مسئول أمريكي: انسحاب 65٪ من القوات الروسية من كييف

قال مسئول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن حوالي 65٪ من القوات الروسية التي كانت بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف قد انسحبت إلي أماكن تمركزها بالقرب من بيلاروس.

وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه القوات الروسية يتم إعادة تزويدها بقوى بشرية إضافية في بيلاروس قبل أن تعود إلى القتال في أوكرانيا.

وقال المسئول الأمريكي، عندما سئل إلى أين ستذهب القوات الروسية، إن “البنتاجون يعتقد أن الغالبية منهم سينتقلون إلى دونباس، لكنه لم يشهد مثل هذا الانتشار”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن “الغالبية العظمى” من القوات الروسية لا تزال في أوكرانيا وأن كييف لا تزال تحت التهديد.