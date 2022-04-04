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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بالطالبة المثالية وصاحبة اختراع فرشاة الأسنان المطورة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بالطالبة ملك محمود رمضان، الثانية على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، كما حصلت على جائزة خاصة من جامعة Yale، وذلك خلال استقباله للطالبة ووالدها الدكتور محمود رمضان، بمكتبه بديوان عام المحافظة.
 

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن ملك نموذج متميز من الطالبات المتفوقات علما وخلقا، وتتميز بممارستها للعديد من الأنشطة سواء الموسيقى وممارسة للرياضة كلاعبة نادي كفر الشيخ للسباحة، بالإضافة لاختراعاتها وأهمها فرشاة الأسنان المطورة قليلة التكلفة بالنسبة لنظيرتها المستوردة ولا تؤدي نفس أداء اختراعها، مشيداً بأسرتها التي وهبتها كل الدعم والرعاية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تكريم ملك وزملائها المتفوقين في العديد من المجالات والمسابقات ، وحصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن قرى ومدن كفر الشيخ زاخرة بالمواهب والمبدعين، ولابد من تشجيعهم ، وتنمية مواهبهم.

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