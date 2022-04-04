الديهي: الرئيس وجه بتطوير معهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة " تن "، أن الرئيس يشكل لجنة وطنية للطوارئ والأزمات تنسق بين كافة الجهات المعنية في هذا الإطار، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.

ونوه، بأن الرئيس أصدر قرارًا بتحويل معهد ناصر إلى مركز للبحوث الطبية ومدينة طبية متكاملة يساهم في حل العديد من المشكلات على مستوى الوطن؛ لكون موقعه جعل منه مهبطا للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، مؤكدًا أن ما يجري الآن هام جدًا لبناء الدولة.