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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يكشف عن الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الدول العربية

صدى البلد

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن للأزمة الأوكرانية آثارا سلبية ومتعددة على الدول العربية خاصة من ناحية مستورداتها من الحبوب.

وأشار إلى تأثير الأزمة على ارتفاع أسعار الوقود والبترول، وعلى كل جهود التنمية في العديد من الدول العربية، قائلا إن “الدولة العربية التي كانت تضع خطط تنميتها على أسعار محددة لسعر النفط ما بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل، تفاجأ للحظة أنها وصلت إلى 100 و150 دولارا”.

ولفت إلى أن “الأسعار ترتفع في العديد من الأطراف في الإقليم العربي، بشكل يؤثر على رفاهية المواطن العربي، والأمر يؤدي إلى المزيد من الآثار السلبية”.

كما أجاب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن النقاط التي ستثيرها مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا، مع الجانب الأوكراني، مؤكدًا أنها نفس المحاور التي تحدث بها الأعضاء مع وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، مساء الاثنين، أن النقاط تشمل دور المجموعة العربية من أجل المساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستعادة الأوضاع السلمية والاستقرار في الإقليم.

وأشار إلى أن المباحثات ستتناول الوضع الدولي بصفة عامة، وأوضاع ومصالح الدول العربية، معقبًا: «لا ننظر إلى الأمر من منظور المصلحة العربية فقط، هناك إحساس بالحاجة للدفاع عن السلام والاستقرار في العالم، واستعادة الأوضاع الدولية لشكلها الطبيعي».

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