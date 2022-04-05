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رئيس التحرير
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أخبار البلد

جهود وزارة القوى العاملة في دفع عجلة التنمية.. محاضرة لحقوق فاروس بالإسكندرية

صدى البلد

 نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان: "جهود وزارة القوى العاملة في دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية"، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتعريف بقانون العمل بالقطاع الخاص.

في مستهل المحاضرة، نقل عبد الونيس عبد الله، مدير منطقة القوى العاملة ببرج العرب،  للطلاب تحيات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتهنئته لهم بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا لهم بالتوفيق في دراساتهم وتمنياته لهم بالنجاح، مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن  أهمية تدريب طلبة كلية الحقوق على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، من أجل إنتاج شباب واعٍ ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل سواء الداخلية أو الخارجية في ظل عالم جديد متغير يعتمد على الابتكار والإبداع، ويشهد التسارع في ظهور مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت تستوعب أعدادا هائلة من العمالة. 

وتناول مدير منطقة القوى العاملة ببرج العرب، خلال المحاضرة عدة نقاط تمثلت في توفير القوي العاملة فرص عمل  للشباب ودعم ريادة الأعمال، وتوجيه وإرشاد المنشآت الامتثال لمعايير العمل الوطنية، وإيجاد بيئة عمل آمنة، وضرورة أن تكون السلامة والصحة المهنية منهج حياة، ودور وزارة القوى العاملة  في رعاية الفئات الأولى بالرعاية (ذوو الهمم والعزيمة، والمرأة،  والأطفال).

وتم إلقاء الضوء على مشروع قانون العمل  الجديد الذي من المنتظر أن  يخرج للنور قريبا بعد مناقشته في مجلس النواب، ليواكب المتغيرات التي طرأت على سوق العمل، مما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل والإنتاج.

وفي ختام المحاضرة، توجه الطلبة بالشكر والعرفان للدور الذي تقوم به وزارة القوي العاملة ومديرياتها  بالمحافظات، معربين عن تقديرهم للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة بقيادة  وزير القوي العاملة محمد سعفان، وحرصه الشديد على أن تكون القوى العاملة في تفاعل مستمر مع طلاب الجامعات المصرية.


 

 

 

 

 

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مديرية القوى العاملة الاسكندرية محاضرة حول ثقافة العمل الحر مشروع قانون العمل الجديد طلبة حقوق جامعة فاروس بالإسكندرية محمد سعفان وزير القوى العاملة

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