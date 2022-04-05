تعرف على طقس الأردن خلال الأيام المقبلة

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة فى الأردن، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 8-10 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الثلاثاء ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 35 - 16، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الاغوار الشمالية 35 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، يسود الأربعاء، ارتفاع قليل اخر عل درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتتحول الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

ويسود الخميس، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الاجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

كما يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة الجمعة، وتكون الاجواء دافئة بوجهٍ عام ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.