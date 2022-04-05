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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة "اعرف طبيب أسرتك" بالأقصر

صدى البلد

اعلنت هيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر باستمرار فعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك)  التي قامت إدارة التسويق و المبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية  بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة و التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

 

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وفقاً للمبادرة قام فريق من إدارة التسويق و المبادرات بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بالفندق من أهالي المحافظة.

شملت الندوة كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة. 
و كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 وكيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة.
 

والإعلان عن إنشاء مركز لزراعة الاعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر و الإعلان عن بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل "بالمجان".

كما قام الفريق بالاستماع إلى استفسارات ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.
 

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