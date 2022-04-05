محافظ المنيا: فتح 44 موقعا تخزينيا لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تم فتح 44 موقع تخزيني بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

أوضح المحافظ، أن المواقع موزعة كالتالي: 7 صوامع معدنية، (4 تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، و2 للمطاحن، و1 قطاع خاص) و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي، و3 شون أسمنتية، تابعة للبنك الزراعي، و3 مستودعات وخازن، تابعة للبنك الزراعي، و26 مركز للتجميع موزعة كالتالي، 24 موقع للبنك الزراعي، و2 موقع للمطاحن.

وعقد محافظ المنيا اجتماعا، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى وذلك بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، المهندس محمد شتا مدير البنك الزراعي ومديري الجمعيات الزراعية، وممثلي الإصلاح الزراعي وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن محافظ المنيا ، أنه تم حصر جميع المساحات المنزرعة بالقمح بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك لوضع تصور لكميات القمح المنزرعة، ومقارنتها بكميات القمح الموردة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على التسويق ، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من جميع الملاحظات الخاصة بموسم التوريد العام الماضي والعمل على تلافيها لضمان توريد الكميات المطلوبة .