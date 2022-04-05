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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف 26 شارع فرعي بـ"الإنترلوك " بحي غرب في سوهاج

رصف شوارع سوهاج
رصف شوارع سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أعمال تطوير ورصف عدد 26 شارع فرعي ببلاط الإنترلوك، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

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وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك مستمرة في 8 شوارع فرعية بمنطقة حوض التلاتين، وفي 9 شوارع فرعية بمنطقة العارف بالله، وكذلك في 9 شوارع بفرعيات المستشفى العام، والشوارع المحيطة بقسم أول شرطة سوهاج، والشوارع الخلفية لمدرسة “عبد الله وهبي”.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف الشوارع والحواري أقل من 6 متر، والتي لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب البلاط الإنترلوك بها، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية وسرعة الإنجاز في التنفيذ.

سوهاج حي غرب رصف شوارع بلاط

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