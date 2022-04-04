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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

دينا الشربيني
دينا الشربيني

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة أولى حلقات برنامج “أدينا بندردش" لـ شيرين عرفة.

إطلالة دينا الشربيني في مهرجان الجونة

وكشفت دينا الشربيني عن سر نحافتها في مهرجان الجونة، وسخرية الجمهور عليها حيث قالت: “عندي مرض بيخليني اشوف نفسي تخينة فأخذت دواء للتخسيس في مهرجان الجونة، أنقص وزني بشكل مبالغ فيه وجفف الماء بجسدي”.

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وتابعت دينا الشربيني “ شكلي كان شبه الهيكل العظمي، ودخلت المستشفى وتعبت جداً لما الناس اتريقوا عليا”، كما تطرق الحديث لـ مسلسل دينا الشربيني في رمضان 2022 وهو مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان .

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وللمزيد حول تصريحات دينا الشربيني وتعليقها على السخرية من إطلالتها في مهرجان الجونة شاهد الفيديو التالي:

دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني مسلسل المشوار محمد رمضان مهرجان الجونة

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