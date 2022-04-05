سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

مع اقتراب عيد الفصح، اضطرت شركة فيريرو البريطانية لسحب جميع بيض كيندر الخاص بالأطفال من السوق بعد قرار السلطات باحتمالية احتوائه على السالمونيلا.

صرحت وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة (FSA) أن بيض كيندر على "صلة محتملة بتفشي السالمونيلا" حيث تسجيل حوالي 57 حالة، وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء هم أطفال في سن الخامسة أو أقل.

مما اضطر شركة Ferrero المالكة لعلامة كيندر التجارية لسحب دفعات من البيض البالغ حجمه 20 جرامًا وتلك التي تأتي في عبوات مكونة من 3 بيضات بتاريخ صلاحية ما بين 11 يوليو 2022 و7 أكتوبر 2022.

وأوضحت الشركة المصنعة لشيكولاتة كيندر بأن البيض كان قد تم تصنيعه في بلجيكا.

قالت الشركة في بيان لها: "فيريرو تتعاون مع وكالة معايير الغذاء البريطانية وهيئة سلامة الغذاء في أيرلندا بشأن صلة محتملة بعدد من حالات السالمونيلا المبلغ عنها.

وأضافت: "على الرغم من أن أيًا من منتجات Kinder التي تم طرحها في السوق لم تثبت إصابتها بالسالمونيلا، ولم نتلق شكاوى من المستهلكين، إلا أننا نتعامل مع هذا الأمر على محمل الجد لأن رعاية المستهلك هي أولويتنا القصوى."

وتابع البيان: "نتعامل مع أمور سلامة الغذاء بجدية بالغة ونعتذر بصدق عن هذا الأمر".

يأتي الاستدعاء قبل أسابيع من عيد الفصح، حيث كان من المحتمل أن تأمل فيريرو في زيادة مبيعاتها خلال الموسم.