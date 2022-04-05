عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل تطبيقها.. كيفية تهيئة تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لنظام التعليم الجديد

طلاب
طلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد وشكل الامتحانات، وعدم وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالإضافة إلى اعتماد الامتحانات أحيانًا علي أسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا أكبر علي التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوزارة تطور مناهجا جديدة تماما بفكر مختلف.

txt

استكمال الدراسة عقب الانتهاء من الاختبار الشهري لرابعة إبتدائي يثير الجدل.. الخبراء: تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية.. وأولياء الامور: استكماله عبء على التلاميذ

txt

الخميس.. غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

ومن جانبة قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ 4 ابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التطوير سوف يصل قريبا للصفين الخامس والسادس الابتدائي، مشيراً إلى أن مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي الجديدة المطورة في مرحلة التأليف حاليا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: سوف ننتهي من إعداد المناهج الجديدة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بداية العام الدراسي القادم 2022 / 2023.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن القرار سيخفف عن الطلاب القلق من الامتحانات، والخوف من عبء المناهج في مختلف المواد الدراسية، لافتًا إلى أن الوزارة تراعي طول المناهج الدراسية وبالتأكيد سيتم مراعاة ذلك في الامتحانات.

أشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أنه يتم التركيز من خلال المناهج الجديدة على متعة التعلم وليس حفظ أكبر كم من المعلومات، مضيفًا أن الطلاب لا بد أن يراعوا هذا الأسلوب الجديد في طريقة المذاكرة والتعلم.

ونصح الدكتور حسن شحاتة، الطلاب بعدم الشعور بالقلق أثناء التجهيز للامتحانات والحرص على استذكار كافة المعلومات التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية، مشيرًا إلى أنه الوزارة بالتأكيد تراعي خلال منهج الترم الثاني تناسب المدة الزمنية للترم مع المحتوى التعليمي في المواد الدراسية.

وأشار" شحاتة "، إلى أن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين لذلك يجب التحضير الجيد والاستعداد التام لتطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي.

وشدد أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، على عدم وقوع التلاميذ وأولياء الأمور فريسة سهلة في يد معلمي الدروس الخصوصية في ظل تخوفهم من المقررات وصعوبتها، بالرغم من عدم تمكن الكثير من المعلمين من المقررات الجديدة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)

تقييم بالألوان

وقالت وزارة التربية والتعليم : يكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وأوضحت الوزارة أن الألوان في تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تشير إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي :

 "اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)

يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المناهج الجديدة المناهج الدراسية منهج الصف الرابع الابتدائي أولياء الأمور Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

السكة الحديد: غرامة فورية 25جنيها حال المرور من بوابات المحطات دون تذكرة

الوضع حرج.. تطورت الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

موضوعات متعلقة

أفضلها وقت الفجر.. خبير تعليم يكشف عن الأوقات المناسبة للمذاكرة خلال رمضان

خبير عن امتحانات "الرابع الابتدائي الشهرية" برمضان: تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية

"دور الصيدلي الاكلينيكي في مواجهة الكوفيد 19" ندوة بصيدلة عين شمس

لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يتابع مسلسل "فاتن أمل حربي" ويوضح الإجراءات القانونية للمنقولات الزوجية

العلاج الطبيعي تفضح منتحلي الصفة ..واقعتان في 96 ساعة|وهذه العقوبة بانتظار أصحابهما

تضامن النواب: توفير شقق بالإيجار دعم جديد من الرئاسة للمقبلين على الزواج

المفتي: الصحابة الكرام نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكنات وحركات وأدوات النبي

عياد: وجود الله مسألة بديهية لا تحتاج لدليل فكل صنعة لابد لها من صانع

مفتي الجمهورية: مصارف الزكاة تهدف لتوفير حياة كريمة للإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

فيديو

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ