قبل تطبيقها.. كيفية تهيئة تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لنظام التعليم الجديد

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد وشكل الامتحانات، وعدم وضع آليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالإضافة إلى اعتماد الامتحانات أحيانًا علي أسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا أكبر علي التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الوزارة تطور مناهجا جديدة تماما بفكر مختلف.

ومن جانبة قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له: لقد وصلنا بالتطوير إلى الصف الرابع الابتدائي حيث يدرس تلاميذ 4 ابتدائي مناهج جديدة هذا العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التطوير سوف يصل قريبا للصفين الخامس والسادس الابتدائي، مشيراً إلى أن مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي الجديدة المطورة في مرحلة التأليف حاليا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: سوف ننتهي من إعداد المناهج الجديدة لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائي قبل بداية العام الدراسي القادم 2022 / 2023.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن القرار سيخفف عن الطلاب القلق من الامتحانات، والخوف من عبء المناهج في مختلف المواد الدراسية، لافتًا إلى أن الوزارة تراعي طول المناهج الدراسية وبالتأكيد سيتم مراعاة ذلك في الامتحانات.

أشار أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أنه يتم التركيز من خلال المناهج الجديدة على متعة التعلم وليس حفظ أكبر كم من المعلومات، مضيفًا أن الطلاب لا بد أن يراعوا هذا الأسلوب الجديد في طريقة المذاكرة والتعلم.

ونصح الدكتور حسن شحاتة، الطلاب بعدم الشعور بالقلق أثناء التجهيز للامتحانات والحرص على استذكار كافة المعلومات التي تم تدريسها خلال الفترة الدراسية، مشيرًا إلى أنه الوزارة بالتأكيد تراعي خلال منهج الترم الثاني تناسب المدة الزمنية للترم مع المحتوى التعليمي في المواد الدراسية.

وأشار" شحاتة "، إلى أن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين لذلك يجب التحضير الجيد والاستعداد التام لتطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي.

وشدد أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، على عدم وقوع التلاميذ وأولياء الأمور فريسة سهلة في يد معلمي الدروس الخصوصية في ظل تخوفهم من المقررات وصعوبتها، بالرغم من عدم تمكن الكثير من المعلمين من المقررات الجديدة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)

تقييم بالألوان

وقالت وزارة التربية والتعليم : يكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وأوضحت الوزارة أن الألوان في تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي تشير إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالي :

"اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)

يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.