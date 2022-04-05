عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

عارض أزياء برازيلي
عارض أزياء برازيلي

تصدّر عارض أزياء برازيلي عناوين الصحف خلال عام 2020 بعد زواجه من جميع صديقاته الـ9 في يوم واحد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حتى إعلانه اليوم طلاق إحداهن.

أعلن عارض الأزياء البرازيلي «آرثر أو أورسو» أن إحدى زوجاته طلبت الطلاق بعد عامين من الزواج لسبب غريب، ألا وهو أنها "تفتقد الزواج الأحادي" كأن تكون الزوجة الوحيدة.

كان أورسو متزوجًا بالفعل من زوجته الأولى «لوانا كازاكي» عندما قرر فجأة الزواج من 8 نساء أخريات في حفل ضخم أقامه في عام 2021، وقد وصف الحدث بأنه "احتجاج على الزواج الأحادي من امرأة واحدة".

ومع ذلك، فإن حفل الزفاف الذي تم عقده في ساو باولو كان عرفيًا لأن تعدد الزوجات غير قانوني في البرازيل.

لكن يبدو أن الاحتجاج قد بدأ يفقد فعاليته عندما قررت أجاثا إحدى زوجات أورسو الانفصال عن علاقة تعدد الزوجات مؤخرًا، قائلة "إنها تريد زوج لها هي فقط".

الأمر الذي يعد شعورًا طبيعيًا يجب أن يتواجد عند أي امرأة، أثار استياء عارض الأزياء البرازيلي بشكل غريب، حيث صرح منتقدًا سلوك زوجته: "لقد أرادت أن تجعلني ملكًا لها، لم يكن ذلك منطقيًا - فعلينا أن نتشارك".

وأضاف: "كنت حزينًا للغاية بشأن الانفصال وفوجئت أكثر بعذرها، قالت إنها كانت تفتقد علاقة الزواج الأحادي"، الذي خطط هو لخرقه.
 

برازيلي عارض ازياء البرازيل حفل الزفاف زواج زفاف عام 2020 عام 2021 ساو باولو تعدد الزوجات الزواج الأحادي آرثر أو أورسو عارض الأزياء البرازيلي الطلاق أخبار منوعة أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

السكة الحديد: غرامة فورية 25جنيها حال المرور من بوابات المحطات دون تذكرة

موضوعات متعلقة

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

اكتشاف جينات الخطر المسببة لمرض الزهايمر ينذر بإيجاد علاج نهائي له قريبا

الإنسانية في مشهد.. ضباط بالهند يقدمون الماء للقرود في حر الصيف|شاهد

الوفاء.. رجل ينقذ صديقه بعد سقوطه من على سلم في الهند| فيديو

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يتابع مسلسل "فاتن أمل حربي" ويوضح الإجراءات القانونية للمنقولات الزوجية

العلاج الطبيعي تفضح منتحلي الصفة ..واقعتان في 96 ساعة|وهذه العقوبة بانتظار أصحابهما

تضامن النواب: توفير شقق بالإيجار دعم جديد من الرئاسة للمقبلين على الزواج

المفتي: الصحابة الكرام نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكنات وحركات وأدوات النبي

عياد: وجود الله مسألة بديهية لا تحتاج لدليل فكل صنعة لابد لها من صانع

مفتي الجمهورية: مصارف الزكاة تهدف لتوفير حياة كريمة للإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

فيديو

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ