رجل في ورطة بعد زواجه من 9 صديقات في البرازيل خلال يوم

تصدّر عارض أزياء برازيلي عناوين الصحف خلال عام 2020 بعد زواجه من جميع صديقاته الـ9 في يوم واحد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حتى إعلانه اليوم طلاق إحداهن.

أعلن عارض الأزياء البرازيلي «آرثر أو أورسو» أن إحدى زوجاته طلبت الطلاق بعد عامين من الزواج لسبب غريب، ألا وهو أنها "تفتقد الزواج الأحادي" كأن تكون الزوجة الوحيدة.

كان أورسو متزوجًا بالفعل من زوجته الأولى «لوانا كازاكي» عندما قرر فجأة الزواج من 8 نساء أخريات في حفل ضخم أقامه في عام 2021، وقد وصف الحدث بأنه "احتجاج على الزواج الأحادي من امرأة واحدة".

ومع ذلك، فإن حفل الزفاف الذي تم عقده في ساو باولو كان عرفيًا لأن تعدد الزوجات غير قانوني في البرازيل.

لكن يبدو أن الاحتجاج قد بدأ يفقد فعاليته عندما قررت أجاثا إحدى زوجات أورسو الانفصال عن علاقة تعدد الزوجات مؤخرًا، قائلة "إنها تريد زوج لها هي فقط".

الأمر الذي يعد شعورًا طبيعيًا يجب أن يتواجد عند أي امرأة، أثار استياء عارض الأزياء البرازيلي بشكل غريب، حيث صرح منتقدًا سلوك زوجته: "لقد أرادت أن تجعلني ملكًا لها، لم يكن ذلك منطقيًا - فعلينا أن نتشارك".

وأضاف: "كنت حزينًا للغاية بشأن الانفصال وفوجئت أكثر بعذرها، قالت إنها كانت تفتقد علاقة الزواج الأحادي"، الذي خطط هو لخرقه.

