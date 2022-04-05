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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|أكثر من 1.1 مليار درهم تصرفات عقارية بدبي اليوم

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الثلاثاء أكثر من 1.1 مليار درهم .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام"  شهدت الدائرة تسجيل 336 مبايعة بقيمة 995.74 مليون درهم منها 54 مبايعة أراض بقيمة 375.86 مليون درهم و282 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 619.88 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

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و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 123 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 81.04 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 12.56 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 68.47 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 8 ملايين درهم.. فيما تم تسجيل 8 هبات بقيمة 46.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخبيصي بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

الشيخ محمد بن راشد وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية محمد بن راشد الأراضي والأملاك Finance Real Estate

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