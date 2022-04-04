اقتصاد الإمارات ..أرباح موانئ أبوظبي تقترب من 4 مليارات درهم خلال 2021

أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تقريرها السنوي لعام 2021، والذي يعد الأول لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر فبراير 2022.

وسلط تقرير مجموعة مواتر أبوظبي الضوء على عام من الأداء المتميز شهد تسجيل المجموعة لعائدات كبيرة وصافي أرباح استثنائي، كما أبرز دورها موزعاً رئيسياً للقاحات /كوفيد-19/ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومورداً موثوقاً للقاحات في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي تبنّت نموذج أعمال متكاملا يستند إلى خمسة قطاعات أعمال رئيسية هي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي.

كما نجحت بصفتها بوابة استراتيجية لإمارة أبوظبي في توليد نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة وفقاً لتحليلات "أوكسفورد إيكونوميكس"، واستطاعت توفير أكثر من 212,000 فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن عام 2021 شهد تحولاً جذرياً في مسيرة المجموعة، إذ حققت خلاله نتائج مالية متميزة ونجحت في تعزيز مكانتها بصفتها بوابة المجتمع المالي العالمي للاستثمار في أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج.

وقال: "واصلت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي ارتفاعها للعام الـ14 على التوالي لتصل أرباحها إلى 3.9 مليار درهم بعد أن كانت نحو 3.4 مليار درهم في عام 2020، وتمكّنا من الاستفادة من التكامل بين قطاعات أعمالنا الخمسة لتحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 853 مليون درهم بعد أن كان 397 مليون درهم في عام 2020، فيما بلغت العائدات لكل سهم 0.22 درهم مقارنة بـ 0.10 في عام 2020".

وذكر التقرير عدداً من الإنجازات الرئيسية التي حققتها مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2021 والتي أسهمت في تعزيز حضورها العالمي ومن ضمنها التوقيع على اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" لتطوير محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة بقيمة 570 مليون درهم، والتي ستجعل الميناء مركزاً لثلاثة من أكبر أربع شركات شحن عالمية.

كما أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركة تطوير العقبة والتي تنص على تعاون الجانبين بهدف تطوير البنى التحتية السياحية واللوجستية والرقمية والخاصة بالنقل في هذا الميناء الأردني المهم.

ومن الإنجازات اللافتة الأخرى التي ذكرها التقرير، التوقيع على اتفاقية مع مجموعة ميناء شاندونغ الصينية تنص على تأسيس مركز في كيزاد مخصص لتخزين الإطارات وتوزيعها ويمتد على مساحة 150,000 متر مربع؛ واتفاقية مع شركة "ليبيديكو" الأسترالية لبناء منشأة صناعية لإنتاج الليثيوم في كيزاد بما يدعم قطاع السيارات الكهربائية في منطقة الخليج؛ واتفاقية مع شركة هيليوس للصناعة بخصوص تطوير منشأة صناعية تقدر تكلفتها بنحو 3.67 مليار درهم لإنتاج "الأمونيا الخضراء" من الهيدروجين الأخضر عبر محطة طاقة شمسية تولد ما يصل إلى 800 ميغا واط.

أما على صعيد دولة الإمارات، فازت "أوفكو الدولية" لخدمات الدعم البحري والخدمات اللوجستية بعقد رئيسي لإصلاح وصيانة شبكة خطوط الأنابيب البحرية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إلى جانب التوقيع على اتفاقية لشحن خمسة ملايين طن سنوياً من الفولاذ لصالح شركة حديد الإمارات.

لمدة 10 سنوات ..إصدار سندات بقيمة مليار دولار أمريكي

ومن أبرز الإنجازات على الصعيد المالي خلال عام 2021 نذكر إصدار المجموعة سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 أعوام، والتي تم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن إلى جانب طرح إصدار أولي في فبراير 2022 استقطب رأس مال جديد بلغت قيمة عائداته 4 مليارات درهم لأغراض النمو وعمليات الاستحواذ.