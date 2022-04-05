خالد مرتجى : حزنت على رحيل فايلر من تدريب الأهلى

كشف خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى أنه شعر بالحزن على قرار رحيل السويسرى رينيه فايلر من تدريب القلعة الحمراء .

وأوضح خالد مرتجى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه لا يوجد تواصل معه الآن عقب الرحيل عن النادى الأهلى .

على جانب آخر، أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة، عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي.



كما وضعت القرعة الفائز من لقاء الأهلي والرجاء المغربي، في مواجهة الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي للبطولة.



وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد10 نقاط .



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.