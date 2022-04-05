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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل في العالي الحلقة 4.. فيفي عبده تستعين بمسرحية حزمني يا

فيفي عبده
فيفي عبده

استعانت فيفي عبده بفيديو لها من مسرحية "حزمني يا"، ضمن أحداث مسلسل شغل في العالى الحلقة 4 والتي شهدت العديد من المفاجآت.

وخططت فيفي عبده وشيرين رضا لعملية الوقوع بعالم كيميائي يهوى فيفي عبده وهو ما يدفعه لمشاهدة فيديو رقصها بمسرحية حزمني يا ونظرا للشبه الكبير بين البرنسيسة التي تقوم بدورها فيفي عبده والفنانة ذاتها قررت أن تقابله ليقع في حبها.

وتعود فيفى عبده الى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل فى العالى 

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

قصة مسلسل شغل فى العالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

أغنية مسلسل شغل فى العالى 

وشاركت شيرين رضا متابعى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Facebook أغنية "سيبيه.. سيبهولي"، من مسلسل "شغل فى العالي"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

وجاءت الأغنية في شكل التحدي بين شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، حول من منهما ستفوز بقلب وعرض الزواج من أحد الرجال، وتعكس كلمات الأغنية وجهة نظر كل منهما في ذوق الرجل، وشكل وصفات المرأة التي تعجبه.

قنوات عرض مسلسل شغل فى العالى 

ويعرض مسلسل “شغل فى العالى” على قناة النهار،على أن يتم عرضه على قناة النهار دراما بعد عرضه على النهار العامة بساعتين، وقناة أبو ظبي الإماراتية، وعددا من المنصات الإلكترونية من بينها، منصة witch it، ومنصة شاهد دوت نت.

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