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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الاختيار 3 دراما وطنية تعمق الوعي لدي الشباب

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مسلسل "الاختيار" غير مفهوم الدراما في شهر رمضان، حيث أصبحت الدراما الوطنية سمة مميزة للشهر الكريم، والتي تعمل على تعميق الوعى خاصة لدى الشباب، لإدراك ما قامت به الدولة المصرية جيشا وشرطة في مواجهة القوى الإرهابية التي حاولت على مدار سنوات النيل من أمن واستقرار مصر.

 

وقال "وهدان"، إن مسلسل الاختيار 3 جاء ليوثق مرحلة هامة من عمر مصر،  بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم مصر، ومحاولاتهم الفاشلة لأخونة الدولة المصرية، من خلال نشر عناصرهم في كل  المؤسسات بهدف السيطرة عليها.

 

وأَضاف وهدان، أن المسلسل كشف للشعب المصري مخططات الجماعة الإرهابية للإضرار بمصر من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، والضريبة التي دفعها رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري لحماية هذا الوطن من مخططات الجماعة الإرهابية، والتي كانت سببا رئيسيا في إفشال مخططاتهم.

 

كما وجه "وهدان"،  التحية لكافة مؤسسات الدولة  التي وقفت حائط صد، ضد هذه المحاولات، وحمت إرادة الشعب المصري في ٣٠ يونيو، الثورة التي أنقذت مصر من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية.

الاختيار القوات المسلحة الإخوان البرلمان رمضان

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