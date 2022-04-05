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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بمناسبة شهر رمضان.. توزيع"صكوك الإطعام"على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان.. وإزالة فورية لحالة تعد بالسباعية ورفع تشوينات بمساحة 1050 مترا

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
  • توزيع"صكوك الإطعام"على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان
  • إزالة فورية لحالة تعد بالسباعية ورفع تشوينات بمساحة 1050 مترا 
  • إزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة
  • تحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين

 

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة المواطنين .

يأتى ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً .

جاء ذلك أثناء تسلم محافظ أسوان الإهداء المقدم من وزارة الأوقاف من خلال الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة لسلسلة كتب "رؤية " ، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية الخدمات الإجتماعية والإنسانية التى تقدمها وزارة الأوقاف ، بجانب الدور الدعوى الدينى ، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف التنويرى والوسطى .

ومن جانبه أوضح رمضان عبد السميع بأنه سيتم توزيع " صكوك الإطعام " كهدية من الوزارة للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة أسوان والتى تتضمن 52 طن من السلع الغذائية والأساسية ، جارى تعبئتها فى 13 ألف شنطة .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيع شنط " صكوك الإطعام " على الأسر الأكثر إحتياجاً المدرجة لديها فى الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وهو الذى سيتوازى مع ضخ 6 طن لحوم على 3 مراحل خلال الفترة القادمة .

وكان قد واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم سلسلة جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ  أسوان الجهود التى يتم تنفيذها فى هذا الإتجاه والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى ، مشيداً بهذه الجهود الفعالة والإيجابية والتى تتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات الحياتية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة  بأسوان بأن هذه الجلسات التدريبية التوعوية إستهدفت 4307 سيدة وفتاة ، وأيضاً 700 رجل وشاب داخل قرى مراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .

وأشارت لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات ، بجانب شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الإستفادة من خدماتها ، علاوة على عرض العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء .

كما وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء إجتماع المجلس التنفيذي الأخير بشأن إزالة كافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة أولاً بأول سواء كانت بناء أو زراعية أو تابعة للرى ، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وذلك من أجل الحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة فى هذا الشأن.

قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية قيادة محمود عليان بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لحالة تعدى لمبانى على الأراضى الزراعية بمساحة 175 متر والتى تم رصدها بمعرفة مسئولى الوحدة المحلية ، كما تمكنت الحملة أيضاً من رفع تشوينات عبارة عن طوب أبيض على مساحة 1050 متر ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

وفى نفس السياق شدد اللواء أشرف عطية بضرورة الاستمرار فى قيام مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات تعدى ، وإزالة أى حالات مستحدثة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية قبل أن تستقر ويصعب فيما بعد إزالتها ، مؤكداً بأنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى مسئول تصل إلى الإستبعاد فى حالة عدم التعامل أو التفاعل الإيجابى وبشكل مباشر مع هذا الملف الهام الذى يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية . 

وكان قد واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم سلسلة جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف .

حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ  أسوان الجهود التى يتم تنفيذها فى هذا الإتجاه والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، مشيداً بهذه الجهود الفعالة والإيجابية والتى تتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكنيها فى كافة المجالات الحياتية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة  بأسوان بأن هذه الجلسات التدريبية التوعوية إستهدفت 4307 سيدة وفتاة ، وأيضاً 700 رجل وشاب داخل قرى مراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .

قالت أن هذه الجلسات شهدت إستعراض تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات ، بجانب شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الإستفادة من خدماتها ، علاوة على عرض العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء .

اخبار محافظة اسوان محافظ أسوان وزارة الأوقاف وزير الاوقاف تحسين مستوى معيشة المواطنين كتب رؤية

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