مصر للألومنيوم تستهدف 1.6 مليار جنيه أرباح خلال 2022/2023



أعلنت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن استهدافها 1.6 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالي المقبل 2022/2023.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023، مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والبالغ قيمته 800 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وأشارت الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم إلى الوصول بالإنتاج إلى 310 آلاف طن في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكيد على توصيات العمومية السابقة بشأن العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.

وأكدت الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم على حصر كافة الأصول غير المستغلة وكيفية الصرف الاقتصادي فيها وكذلك المخزون الراكد.

وحققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



تأسيس مصر للألومنيوم



تأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، حيث كانت البداية على ضفاف نهر النيل فى جنوب مصر، حين بدأت عملية انشاء واحد من اهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فأنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ فى الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادى جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولى الأخضر، وأيضا وفرة الأيدى العاملة اللازمة لبدء اعداد الموقع والانشاءات المدنية والمعدنية.