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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وجوه الحلقة 5.. حنان مطاوع تخالف شرف المهنة لإنقاذ زوجها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهد مسلسل وجوه الحلقة 5 تطورات جديدة في الأحداث، حيث تكتشف سلمى أو "حنان مطاوع" العديد من الأزمات التي يمر بها زوجها سليم أو عابد عناني.

وتحاول سلمى أن تنفذ زوجها بعد أن يتورط في وفاة مريض بعد أن يفشل في زرع كلي له من أحد المتبرعين، حيث تتدخل سلمى كونها دكتورة بالطب الشرعي وتختلف مهمتها حتى لا يتعرض زوجها إلى المحاكمة.

وتشوه سلمى مكان زرع الكلى بجسد المريض المتوفى على أن يظهر التقرير الطبي بأن سبب الوفاة انفجار في المرارة.


وتنافس حنان مطاوع فى رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

ونرصد في التقرير أبرز المعلومات عن مسلسل “وجوه” للفنانة حنان مطاوع.

قصة مسلسل “وجوه” 

يتضمن مسلسل وجوه حكايتين كل حكاية تتكون من 15 حلقة ولكل حكاية منهما عنوان و قصة مختلفة، وتشارك الفنانة حنان مطاوع فى بطولة الحكايتين، ولكن تظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما، ومن المفترض أن يتضمن مسلسل وجوه  3 حكايات مختلفة ليكون إجمالى عدد حلقات المسلسل 45 حلقة وكان من المقرر أن يعرض المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم و لكن نظرا لضيق الوقت وعدم إمكانية عرض حلقات المسلسل كاملة تم تأجيل عرض الحكاية الثالثة من المسلسل بعد انتهاء موسم شهر رمضان الكريم و الحكاية الثالثة بعنوان «حرب نفسية» بطولة الفنانة أروى جودة، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتقدم حنان مطاوع الحكاية الأولى بعنوان “وش تالت” شخصية “سلمى” تواجه العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة فى إطار درامى شيق ومثير، أما الحكاية الثانية “ميتا فيرس” تقوم حنان مطاوع بشخصية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية و مريضة نفسية وتعانى من اضطرابات في شخصيتها وتحدث داخل أحداث الحكاية جريمة قتل غامضة و تكون الاحداث في اطار تشويقي مثير حول اكتشاف من مرتكب جريمة القتل وكشف أسبابها وتفاصيلها.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى “وش تالت” كل من حنان مطاوع و محمود عبد المغني و عابد عناني و هالة فاخر ونورهان و تامر فرج و دنيا المصري ورانيا الملاح و حسن عيد و من تأليف محمد علي إبراهيم و إنتاج MGR “ممدوح شاهين” وإخراج معتز حسام، بينما يشارك فى الحكاية الثانية “ميتا فيرس” والتى تعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان كل من حنان مطاوع وأحمد وفيق وعابد العناني، إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.  

برومو مسلسل “وجوه” 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “وجوه” البرومو التشويقى للعمل والذى تظهر فيه بشخصيتين الأولى فتاة تخرج من السجن والثانية فتاة تعانى من اضطرابات نفسية.

قنوات عرض مسلسل “وجوه” 

يعرض مسلسل وجوه الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع على قناتي صدى البلد والنهار.

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع عابد عناني مسلسل وجوه وجوه Arts Entertainment

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