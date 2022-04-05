جنرال أمريكي: حرب روسيا في أوكرانيا قد تستمر لسنوات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، وهو ما يأتي في الوقت الذي يحذر فيه المسئولون الأمريكيون من أن روسيا ستكثف حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال ميلي، خلال جلسة استماع في الكونجرس، “أعتقد أن هذا صراع طويل الأمد وأعتقد أنه يقاس على الأقل بالسنوات”.

وأضاف: هذا صراع ممتد بدأته روسيا وأعتقد أن الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا وجميع الحلفاء والشركاء الذين يدعمون أوكرانيا سيشاركون فيه لبعض الوقت.

ووصف ميلي، الذي خدم في الجيش الأمريكي لمدة أربعة عقود، الحرب في أوكرانيا بأنها “أكبر تهديد للسلام والأمن في أوروبا وربما العالم”.

وأضاف ميلي: “الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد بتقويض السلام والاستقرار العالميين اللذين ناضل والداي وأجيال من الأمريكيين بشدة للدفاع عنه”.