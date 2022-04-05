عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قتلى وجرحى.. روسيا تقصف خاركيف الأوكرانية.. وتعلن تدمير أهداف مهمة

خاركيف الأوكرانية
خاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير موقع قيادة لوحدة دفاع إقليمية، ومنشأة لتخزين الوقود، ومصنع لإصلاح المركبات المدرعة في خاركيف الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف إن "الصواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة وحدة الدفاع الإقليمي ومخزن الوقود ومصنع إصلاح العربات المدرعة".

وأشار إلى أن قوات لوجانسك في اتجاه سيفيرودونتسك اخترقت دفاعات لواء المشاة الآلي 57 للقوات المسلحة الأوكرانية. 

وقال كوناشينكوف، "في اتجاه سيفيرودونتسك، اخترقت وحدات من قوات لوجانسك دفاعات لواء المشاة الآلي 57 للقوات المسلحة الأوكرانية". 

الجيش الروسي يقصف مستشفى للأطفال في ميكولايف الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن تدمير 33 منشأة عسكرية أوكرانية

وتواصل قوات لوجانسك هجومها على مواقع اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين الأوكراني وتقاتل في الضواحي الشرقية لمستوطنة نوفوتوشكوفسكوي.

ومن جابنه، قال أوليه سينيهوبوف، حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القصف الروسي أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في المدينة خلال اليوم الماضي.

وقال سينيهوبوف، “خلال اليوم الماضي، قام المحتلون بضرب 54 ضربة من أسلحة مختلفة بعيدة المدى: قصف مدفعي، وقصف بقذائف الهاون والدبابات، وتأثرت مقاطعات سالتيفكا، وبياتياتكا، وأليكسييفكا، وخلودنا جورا، وديرهاتشي، وبارفينكيف، وتشوهيف”.

وأضاف: “هناك ضحايا بين  السكان المدنيين في خاركيف وتشوهيف”.

روسيا اوكرانيا روسيا أوكرانيا خاركيف الدفاع الروسية لوجانسك اخبار روسيا واوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

الجيش الروسي يقصف مستشفى للأطفال في ميكولايف الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن تدمير 33 منشأة عسكرية أوكرانية

بعد رفض الأوكران إلقاء السلاح.. روسيا: قوات الجيش ستحرر مدينة ماريوبول

البنتاجون: ندرب الجيش الأوكراني على السلاح في أمريكا

دول الغرب تجمد 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لـ روسيا

الأمم المتحدة: ماريوبول الأوكرانية أصبحت “مركز الجحيم”

من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي هددت باستخدام النووي ضد الجارة الجنوبية؟

أوكرانيا تفتح تحقيقا.. القصة الكاملة لمزاعم إعدامات الجيش الروسي لمدنيين في بوتشا

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. ماني يعزز تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك بنفيكا

طارق الشيخ باكيا: شعرت بالنهاية بعد تعرضي لوعكة صحية.. فيديو

على جمعة : الرشوة مشكلة اجتماعية وفيها قتل للنفس.. فيديو

أحمد سلامة عن عدم حضور الفنانين عزاء شقيقته: مش حقيقي.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

بعد ظهورها مع رامز جلال .. تعرف على سيارة هنا الزاهد الكلاسيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

بعد طبيب الكركمين.. القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية في تجارة الوهم

الزراعة :إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية في جنوب السودان.. صور

فيديو

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ