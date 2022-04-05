سقوط قتلى وجرحى.. روسيا تقصف خاركيف الأوكرانية.. وتعلن تدمير أهداف مهمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير موقع قيادة لوحدة دفاع إقليمية، ومنشأة لتخزين الوقود، ومصنع لإصلاح المركبات المدرعة في خاركيف الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف إن "الصواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة وحدة الدفاع الإقليمي ومخزن الوقود ومصنع إصلاح العربات المدرعة".

وأشار إلى أن قوات لوجانسك في اتجاه سيفيرودونتسك اخترقت دفاعات لواء المشاة الآلي 57 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف، "في اتجاه سيفيرودونتسك، اخترقت وحدات من قوات لوجانسك دفاعات لواء المشاة الآلي 57 للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتواصل قوات لوجانسك هجومها على مواقع اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع والعشرين الأوكراني وتقاتل في الضواحي الشرقية لمستوطنة نوفوتوشكوفسكوي.

ومن جابنه، قال أوليه سينيهوبوف، حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القصف الروسي أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في المدينة خلال اليوم الماضي.

وقال سينيهوبوف، “خلال اليوم الماضي، قام المحتلون بضرب 54 ضربة من أسلحة مختلفة بعيدة المدى: قصف مدفعي، وقصف بقذائف الهاون والدبابات، وتأثرت مقاطعات سالتيفكا، وبياتياتكا، وأليكسييفكا، وخلودنا جورا، وديرهاتشي، وبارفينكيف، وتشوهيف”.

وأضاف: “هناك ضحايا بين السكان المدنيين في خاركيف وتشوهيف”.