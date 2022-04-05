عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قال نيبينزيا: "فلاديمير زيلينسكي، لا تدع الغرب ينفذ خططه، اتخذ القرارات الصحيحة الضرورية لبلدك، لأن الغرب مستعد للقتال في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. اتخذ هذا القرار الآن. لاحقا قد يكون الأوان قد فات".

سقوط قتلى وجرحى.. روسيا تقصف خاركيف الأوكرانية.. وتعلن تدمير أهداف مهمة

الجيش الروسي يقصف مستشفى للأطفال في ميكولايف الأوكرانية

وذكّر نيبينزيا زيلينسكي، كيف تم انتظار السلام في دونباس، وحماية السكان الناطقين بالروسية والتي هي لغة زيلينسكي الأم، وكيف لم تتحقق هذه الآمال أبدا.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لأنها تعطل القرارات الرامية لوقف الحروب، وفق تعبيره.

وقال زيلينسكي في كلمة له بمجلس الأمن الدولي: “نقترح إصلاحا للمنظومة الأممية أو نلغي عضوية روسيا التي تعطل القرارات المناهضة للحرب”.

وأكد زيلينسكي أن "القوات الروسية ترتكب انتهاكات جسيمة في حق شعبي"، لافتا إلى أن "مدينة بوتشا هي مثال واحد على تلك الانتهاكات"

وأضاف: "لدينا أدلة دامغة حول الاعتداءات الروسية في البلاد".

وحث زيلينسكي مجلس الأمن على السعي لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها في البلاد.

روسيا أوكرانيا اوكرانيا روسيا زيلينسكي روسيا واوكرنيا اخبار اوكرانيا وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

سقوط قتلى وجرحى.. روسيا تقصف خاركيف الأوكرانية.. وتعلن تدمير أهداف مهمة

الجيش الروسي يقصف مستشفى للأطفال في ميكولايف الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن تدمير 33 منشأة عسكرية أوكرانية

بعد رفض الأوكران إلقاء السلاح.. روسيا: قوات الجيش ستحرر مدينة ماريوبول

البنتاجون: ندرب الجيش الأوكراني على السلاح في أمريكا

دول الغرب تجمد 60% من احتياطيات النقد الأجنبي لـ روسيا

الأمم المتحدة: ماريوبول الأوكرانية أصبحت “مركز الجحيم”

من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي هددت باستخدام النووي ضد الجارة الجنوبية؟

ترشيحاتنا

الاختيار 3.. القصة الكاملة لمخطط "الجماعة الإرهابية" في السيطرة على مؤسسات الدولة

دوري أبطال أوروبا.. ماني يعزز تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك بنفيكا

طارق الشيخ باكيا: شعرت بالنهاية بعد تعرضي لوعكة صحية.. فيديو

على جمعة : الرشوة مشكلة اجتماعية وفيها قتل للنفس.. فيديو

أحمد سلامة عن عدم حضور الفنانين عزاء شقيقته: مش حقيقي.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

بعد طبيب الكركمين.. القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية في تجارة الوهم

الزراعة :إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية في جنوب السودان.. صور

فيديو

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ