روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، قال نيبينزيا: "فلاديمير زيلينسكي، لا تدع الغرب ينفذ خططه، اتخذ القرارات الصحيحة الضرورية لبلدك، لأن الغرب مستعد للقتال في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. اتخذ هذا القرار الآن. لاحقا قد يكون الأوان قد فات".

وذكّر نيبينزيا زيلينسكي، كيف تم انتظار السلام في دونباس، وحماية السكان الناطقين بالروسية والتي هي لغة زيلينسكي الأم، وكيف لم تتحقق هذه الآمال أبدا.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، لأنها تعطل القرارات الرامية لوقف الحروب، وفق تعبيره.

وقال زيلينسكي في كلمة له بمجلس الأمن الدولي: “نقترح إصلاحا للمنظومة الأممية أو نلغي عضوية روسيا التي تعطل القرارات المناهضة للحرب”.

وأكد زيلينسكي أن "القوات الروسية ترتكب انتهاكات جسيمة في حق شعبي"، لافتا إلى أن "مدينة بوتشا هي مثال واحد على تلك الانتهاكات"

وأضاف: "لدينا أدلة دامغة حول الاعتداءات الروسية في البلاد".

وحث زيلينسكي مجلس الأمن على السعي لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها في البلاد.