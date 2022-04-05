عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محدود بمخزون التنر في مستشفى بنها الجامعي

قوات الأمن صورة ارشيفية
قوات الأمن صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق  محدود داخل مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الأرضي، حيث جرى الدفع بسيارتى  إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق محدود داخل مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الارضي. 

جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

حريق نشوب حريق الحماية المدنية مدير أمن القليوبية القليوبية قوات الحماية المدنية مدير الحماية المدنية المستشفى الجامعي قوات الحماية المدنية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مفاجأة صادمة.. القوميون الأوكرانيون يقصفون الممر الإنساني في ماريوبول

روسيا لـ رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

موضوعات متعلقة

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

حبس 9 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

حيل لا تعرفها فى آيفون.. تجعل الكاميرا خارقة

التأثير السياسي الأخطر.. ما تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة العربية؟

القائمة الكاملة لمبيعات السيارات الملاكي بمصر

لأصحاب وحدات التمويل العقاري..احذر التصرف فيها بأي معاملات قبل هذه المدة

دعاء صلاة الوتر .. 22 كلمة يعفو الله بها عنك وتنال رضاه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

بكاء وانهيار على الهواء.. ميار الببلاوي تفقد أعصابها بسبب مشهد فني

ماذا قال حلمي بكر عن محمد رمضان وهيفاء وهبي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ