السيطرة على حريق محدود بمخزون التنر في مستشفى بنها الجامعي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود داخل مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الأرضي، حيث جرى الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق محدود داخل مخزون التنر بالمستشفي الجامعي ببنها بالدور الارضي.

جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.