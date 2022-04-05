فرنسا: صدمة بوتشا لا تساعد في تقدم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

بعد محادثات ماكرون وزيلينسكي

قال مصدر في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن هناك “تقدم كبير” في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وأن الفظائع التي شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة بوتشا الأوكرانية لا تساعد في تقدم المفاوضات.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المصدر في إفادة إعلامية بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “صدمة بوتشا لا تساعد على إحراز تقدم في المفاوضات”.

وأضاف المصدر أن زيلينسكي لا يزال حريصا على “الحفاظ على المحادثات مع الروس ودفعها قدما”، فضلا عن دور الوساطة الفرنسي.

وقال المصدر إن الزعيمين ناقشا الإجراءات الملموسة التي سيتم وضعها “للتأكد من أن جرائم روسيا لن تبقى دون عقاب”، بما في ذلك عرض فرنسا الأسبوع الماضي إرسال تمويل إضافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد ماكرون استعداد بلاده للمساهمة في التحقيق وتوثيق أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، وسأل زيلينسكي عن تقارير الاغتصاب المزعوم التي ارتكبها جنود روس ضد نساء أوكرانيات وهو ما أكده الرئيس الأوكراني.

كما تمت مناقشة الحالة في مدينة ماريوبول المحاصرة في الاجتماع، وأبلغ زيلينسكي ماكرون أن 2000 شخص فقط تمكنوا من المغادرة هذا الأسبوع لأن الروس كانوا يغلقون ممرات الإخلاء.