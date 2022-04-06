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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي عاشور بعد ما عمل سكاي دايف: كنت حاسس بحرية.. فيديو

نيللي كريم ورامي
نيللي كريم ورامي عاشور

حلت الفنانة نيللي كريم والفنان رامي عاشور اليوم ضيوفا في برنامج المقالب " نجوم السماء " المذاع على القناة " الأولي المصرية " .

وقال رامي عاشور بعد هبوطه " أنا وأنا طاير كنت حاسس بحرية ومنظر مصر من الأعلى غير طبيعي ومميز جدا وكنت فخور برؤية مصر من الأعلى لأنها جميلة وأثناء الهبوط كنت خايف ومكنتش خايف إحساس غريب .

ومن جانبها أضافت نيللي كريم ، إن آخر مغامرة قامت بها هي الغطس  ، لافتة إلي أنها في فيلم الفيل الأزرق 2 قفزت من أعلى القلعة وكانت المسافة تقريبا تصل إلى 15 مترا مؤكدة  إن تجربتي في الفيل الأزرق 2 قوة قلبي ولا أخاف من المغامرات ومعتادة عليها .

وقام الفنان رامي عاشور والفنانة نيللي كريم بعد هبوط عاشور بالمظلة بالتقاط السيلفي سويا في برنامج " نجوم السماء " توثيقا للمغامرة .
 

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