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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن وثائق سرية حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

الأجسام الطائرة المجهولة
الأجسام الطائرة المجهولة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، 1574 وثيقة سرية تتعلق ببرنامج الأجسام الطائرة المجهولة بعد معركة قانونية استمرت 4 سنوات.

وكانت صحيفة “الصن” البريطانية، أول من طلب نسخة من جميع "الملفات أو التقارير أو ملفات الفيديو" المتعلقة ببرنامج الأجسام الطائرة المجهولة في 18 ديسمبر 2017، بموجب قانون حرية المعلومات.

وبعد أكثر من أربع سنوات من المعركة القانونية، أصدرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أكثر من 1500 وثيقة.

وحسب صحيفة “الصن”، تتضمن هذه الوثائق تقارير علمية أجريت بتكليف من الحكومة ورسائل إلى البنتاجون بخصوص برنامج الأجسام الطائرة المجهولة.

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كما تضم تقارير عن الأبحاث حول التأثيرات البيولوجية لمشاهد الأجسام الطائرة المجهولة على البشر، ويحدد تصنيفات للتجارب الخارقة، ودراسات في تقنية الخيال العلمي.

وقالت وكالة الاستخبارات، إن "بعض أجزاء" الوثائق "تم حجبها جزئيًا" بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والسرية.

وتضمنت الوثائق، بحسب الصحيفة “الصن”، معلومات مذهلة عن أبحاث وكالة الاستخبارات بشأن  الآثار البيولوجية لمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة على البشر، والتي يأتي من بينها الحروق ومشاكل القلب واضطرابات النوم - وحتى الأحداث الغريبة مثل "الاختطاف الواضح".

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصابات غالبًا ما تكون مرتبطة بالإشعاع الكهرومغناطيسي، حيث عثرت السلطات على أشخاص أصيبوا بجروح جراء "التعرض لمركبات فضائية مجهولة، عندما يكونون على مقربة منها".

وأضاف أن هناك "42 حالة طبية و300 حالة مماثلة لم تنشر أصيب فيها بشر بعد مواجهات مع مركبات مجهولة".

كان برنامج تحديد التهديدات العسكرية الفضائية المتقدمة برنامجًا سريًا للبنتاجون أدير بين عامي 2007 و 2012 لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة.

وتم الكشف عنه من قبل مسؤول المخابرات السابق لويس إليزوندو، الذي ترأس البرنامج ، في عام 2017، والذي نشر مقاطع فيديو لمشاهدات الأجسام الفضائية المجهولة من قبل أفراد الجيش الأمريكي.

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