عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في كلمتها أمام الأمم المتحدة.. السعودية تطالب بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية

السعودية تطالب بإنشاء
السعودية تطالب بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية

أكدت السعودية أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي المسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في نيويورك، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.

وقال العتيق: "تؤمن المملكة بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية".

وأضاف: "لقد سارعت المملكة إلى الانضمام إلى المعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة".

كما أكد العتيق مجددا على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ البالستية.

وأشار مندوب السعودية إلى أن الاتفاقات الدولية ذات الصلة قامت بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة والسلوكيات فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية.

وتابع "يجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي".

السعودية الاسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة نزع السلاح النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

بيان عاجل من بيراميدز بشأن تعيين أمين عمر لمباراة الزمالك

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

طارق شوقي يكلف تعليم القاهرة بتعديل مواعيد الامتحانات ويرفض مخالفة تعليماته

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية|وزير الاقتصاد يبحث فى إسبانيا سبل التعاون الثنائى

السعودية.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية في شهر رمضان

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

الاتحاد الجزائري: «فيفا» سيناقش طعن إعادة مباراة الكاميرون 21 أبريل

إخلاء مطار «نيكولا تيسلا» في صربيا إثر تهديد بزرع قنبلة

ما هو الصداع النصفي؟ وما علاجه؟

يفسد الصوم.. اعتقاد خاطئ يقع فيه الكثير أثناء السحور

هافال H6 تحصد 5 نجوم في اختبارات الأمان بأستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

قضية طفل فلسطيني تفضح انتهاكات الاحتلال.. المناصرة 7 سنين تحت التعذيب

مكتوب عليا الحلقة 4 .. ظهور عمرو عبد الجليل ومحاولات جلجل للتقرب من هنادي مهنا

فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

صورة مفبركة .. حقيقة إفطارعبلة كامل على مائدة الرحمن 

الاختيار 3 الحلقة 4.. مرسي لـ الشاطر: قرارات مكتب الإرشاد متهورة

مفهمتش كلام الخطيب عني وبتمني ألعب مع شيكا.. أبرز تصريحات رمضان صبحي

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ