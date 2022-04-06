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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

الجيش الأمريكي: الحرب
الجيش الأمريكي: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعدة سنوات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس "سيكون هناك المزيد من الأعمال القتالية في أوكرانيا، أعتقد أنه سيكون صراعا طويل الأمد.. أعتقد أنه سيمتد لسنوات على الأقل.. لست متأكدا من امتداده لعشرات السنوات، ولكن امتداده على الأقل لسنوات هو شيء أكيد".

وتابع ميلي "نحن نتحدث عن صراع طويل جدا بدأته روسيا.. أعتقد أن الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك جميع الحلفاء والشركاء الداعمين لأوكرانيا، سيشاركون في هذا الأمر لفترة طويلة".

وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة الحديثة قال المسؤول الأمريكي "نعم هذا صحيح، تتطلب هذه المعدات تدريبا من أجل استخدامها، ونحن نقوم بتدريبهم".

وأشار ميلي إلى أن التدريبات لا تجري على أراضي أوكرانيا، بل تجري في الولايات المتحدة.

كما دعا إلى اء قواعد عسكرية دائمة في شرق أوروبا على ألا يكون تواجد القوات العسكرية دائماً.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن تعزيز الأمن في تلك الدول، على الأرجح، ستتم مناقشته في يونيو المقبل في قمة الناتو.

في سياق آخر، اعتبر قائد القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن ما يحدث في أوكرانيا كان بمثابة دعوة للاستيقاظ، تظهر أنه من المطلوب زيادة الاستثمار في مجال الأمن.

وأوضح خلال حضوره ندوة الفضاء "ليس من الواضح في هذا الوقت كيف سينتهي كل شيء.. إنها دعوة للاستيقاظ بأن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يحدث".

وشدد كيندال على ضرورة الاستثمار في الأمن، قائلا "علينا أن نفعل ذلك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم".

ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي إسقاط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة قومية تتولى الدفاع عن ميناء ماريوبول المحاصر، مجدداً دعوة مقاتلي هذه الوحدة لإلقاء السلاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناتشنكوف "تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف القومية من محيط ماريوبول".

وتابع "أسقطت منظومات صاروخية محمولة مضادة للطائرات مروحيتين أوكرانيتين من نوع مي-8 حاولتا الوصول إلى المدينة من جهة البحر".

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