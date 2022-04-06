أخبار الفن: زواج الكبير يتصدر التريند.. وشيرين تتفوق على الهضبة في رمضان

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تفوقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الفنان عمرو دياب فى شهر رمضان من خلال أغنيتها “يا معافر” ، التى تخطت حاجز الـ ٢٣ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، فيما حققت أغنية “اللى بينا حياة” لعمرو دياب ٨ ملايين مشاهدة و"السر" مليون مشاهدة.

شيرين يا معافر

يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

كلمات الأغنية

الأغنية تقول: "دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد..ربك مبيديش أبدًا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل..يا معافر.. كمل للآخر".

يذكر أن تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 4 مايو المقبل على مسرح الاتحاد أرينا، بالإمارات العربية المتحدة، ضمن ليالى ياس، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “الكبير أوي ٦” زواج “الكبير” من “مربوحة”، بعد الاتفاق على شروط الزواج، وحضر أحمد شيبة حفل الزفاف وسط بهجة جميع الحضور.

وتصدر حفل زفاف الكبير مواقع التواصل الاجتماعي .

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

قدم النجم الراحل أحمد زكى عام ١٩٩١ واحدا من أهم أفلام السينما المصرية وهو فيلم "الهروب"، وقدم من خلاله شخصية "منتصر" الذى يتورط فى عدد من الجرائم .



وقدم المخرج الكبير عاطف الطيب واحد من أهم المشاهد فى السينما المصرية وهو مشهد هروب “منتصر” بالقطار.

وأعاد المخرج الكبير محمد ياسين أحياء المشهد بعد أكثر من ٣٠ عاما من خلال مسلسل "المشوار" بطولة الفنان محمد رمضان .

حيث شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "المشوار"هروب "ماهر" من قبضة تجار الآثار ومن قبلها من رجال الأمن ويستحوذ على شنطة الدولارات. يختبئ هو وزوجته داحل إحدى جراجات القطارات المهجورة.