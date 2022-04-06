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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

شيرين عبد الوهاب تتفوق على عمرو دياب فى شهر رمضان

صدى البلد

تفوقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الفنان عمرو دياب فى شهر رمضان من خلال أغنيتها “يا معافر” ، التى تخطت حاجز الـ ٢٣ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، فيما حققت أغنية “اللى بينا حياة” لعمرو دياب ٨ ملايين مشاهدة و"السر" مليون مشاهدة.

شيرين يا معافر 

يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

كلمات الأغنية

الأغنية تقول: "دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة وشديد.. وعنيك باصة على بعيد..ربك مبيديش أبدًا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل..يا معافر.. كمل للآخر".

يذكر أن تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 4 مايو المقبل على مسرح الاتحاد أرينا، بالإمارات العربية المتحدة، ضمن ليالى ياس، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

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عمرو دياب السر واللى بينا حياة


السر من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان .

اللى بينا حياة من كلمات والحان عزيز الشافعى.

يذكر ان أحيا  الفنان الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخمة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات ختام موسم الرياض. 

و صعد عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم عدد من أشهر أغانيه على رأسه انت الحظ، وماله، الأحلى ونص وغيرهم.

 

 

 

الفنان عمرو دياب شيرين عبد الوهاب عمرو دياب عزيز الشافعي الفنانة شيرين عبد الوهاب الشاعر امير طعيمة

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