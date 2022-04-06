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رئيس التحرير
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سهير رمزي تفتخ خزائن أسرارها.. زيجاتها العشرة وندمها على الإجهاض وأدوار الإغراء|"فيديوجراف"

سهير رمزي
سهير رمزي

حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع على فضائية mbc مصر، إذ كشفت سهير رمزى عن أبرز المحطات في حياتها. 

برنامج ياسمين عز حلقة سهير رمزى

وقالت الفنانة سهير رمزي إنها قامت بعمل عملية إجهاض لـ ثلاث مرات، مؤكدة أنها كانت تفكر فى النجومية، وكانت ترفض الحمل و وجود طفل يحتاج لـ رعاية لمدة سنوات. 

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وأضافت سهير رمزى خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن " المسائل كانت ملعلعة، والحياة سرقتني". 

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ولفتت إلى أنها "ضحت بكل شيء من أجل الفن، ولكنها ندمت على أشياء كثيرة "وأشارت إلى أنها في لحظة الاعتزال كانت تفكر في الدين و في أن تعطي لوالدتها حقها".

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وللمزيد حول حلقة سهير رمزى مع ياسمين عز على إم بي سي مصر شاهد الفيديوجراف التالي:

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