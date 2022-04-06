هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال سجان بتهمة تهريب هواتف لسجناء المال

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، باعتقال أحد السجانين بتهمة تهريب هواتف نقالة الى سجناء أمنيين في معتقل كتسيعوت بالجنوب، مقابل تلقيه الأموال من السجناء أو ذويهم.

وقالت الهيئة: "اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد مصلحة السجون "لاهاف 433"، سجانا يخدم في معتقل كتسيعوت بجنوب البلاد، بشبهة قيامه في عدة مناسبات وعلى مدار فترة زمنية، بتهريب هواتف نقالة الى سجناء أمنيين مقابل تلقيه الأموال".

وأضافت: "إن المعتقل من سكان شمال البلاد، وتم اعتقال شخصين آخرين من نفس المنطقة للاشتباه فيهما بالتعاون معه".

وأشارت إلى أنه "تنسب الى المشتبهين الثلاثة، تلقي الرشاوى، والقيام بعمل اجرامي، وخيانة الأمانة، والغش والخداع، وإدخال أغراض للسجن ممنوعة خلافا للقانون".