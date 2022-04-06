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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إضافة وردية ثالثة.. جنرال موتورز تكثف استثماراتها في كندا لتلبية طلبات سيلفرادو

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تكثف جنرال موتورز إنتاجها في كندا تحديدا ولذلك خصصت استثمارات تقدر بـ أكثر من 2 مليار دولار لتوسعات في مصانع Ingersoll و Oshawa في كندا تجريها حتى الربع الأخير من عام 2022. 

ووفقا لتقرير "موتور وان" المتخصص في السيارات، ستخصص جنرال موتورز الأموال لبناء بيك أب  شيفروليه  سيلفرادو 1500 في مصنع Oshawa من خلال الوردية الثالثة المضافة حديثًا للإنتاج في موقع. يقوم الموقع بالفعل بتجميع  شيفروليه  سيلفرادو HD ، مما يجعله المنشأة الوحيدو لشركة جنرال موتورز التي تبني المتغيرات المختلفة للشاحنة سواء الخفيفة أو الثقيلة.

 

وتم إغلاق مصنع أوشاوا من أواخر عام 2019 وحتى نوفمبر 2021 ، و أعيد فتحه لبناء شيفروليه سيلفرادو للخدمة الشاقة. مع هذا الاستثمار الجديد لفتح خطوط إنتاج جديدة والعمل لـ وردية ثالثة ، سيوفر المصنع 2600 وظيفة جديدة في الموقع.

وتأتي الأخبار الأخيرة لتوسعات جنرال موتورز لتتناقض مع أخبار إغلاق مصانعها خلال مارس 2022 ، وتقليص حجم إنتاج "شيفروليه  سيلفرادو" و "جي إم سي سييرا"، بسبب مشاكل في الإمدادات ونقص في أشباه الموصلات.

 

وسيساعد في دعم الطلب على سيلفرادو، خاصة وأن سيلفرادو  في الربع الأول من عام 2022 ، احتلت المرتبة الثالثة في فئة الشاحنات الأكثر مبيعا بعد شاحنات البيك أب من "رام" التي جائت  في المركز الثاني وفورد في المركز الأول.

 

وسيتم تخصيص أموال لجعل مصنع Ingersoll قادرًا على بناء شاحنات BrightDrop الكهربائية بحلول ديسمبر 2022. وسيتم إعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية للمصنع لإنتاج هذه الطرازات في فصلي الربيع والصيف القادم.

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