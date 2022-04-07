عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022، مقابل الجنيه المصري، عند أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقدم بنك أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار.

سعر صرف الدولار

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 7  أبريل 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
أعلى سعر للدولار

ووفقا لأخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار في سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.25 جنيه للشراء و15.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 18.24جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.19 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:" كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

البنك المركزي

 

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي مارس الماضى أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

البنك المركزي سعر صرف الدولار أعلى سعر للدولار Real state Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

عفو ملكي.. السلطات السعودية تفرج عن المهندس علي أبو القاسم ..القصة الكاملة|فيديو

حكم قراءة القرآن بالنظر فقط .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أول تعليق من السعودية على قرار الرئيس اليمني بنقل صلاحياته

أيندهوفن الهولندي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور

أسعار النفط.. خام برنت يرتفع لـ103.10 دولار للبرميل

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

دعاء يفتح لك أبواب الرزق المغلقة .. ردده بعد الفجر بخشوع وتضرع

شوبير ردا على سخرية موسمياني: لا علاقة لمصطفى بالأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ