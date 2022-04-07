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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار الأميركي يقفز لأعلى مستوى له عالميا منذ 2020

صدى البلد

قفز الدولار لأعلى مستوى في حوالي عامين ، بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التوقعات لزيادات متعددة للفائدة، كل منها بمقدار نصف نقط مئوية، للسيطرة على قفزة في التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.778 ، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر مايو أيار 2020، وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعاً 0.17% عند 99.644 .

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر مارس أن مسؤولي السياسة النقدية اعتبروا أن زيادات كبيرة للفائدة ستكون ملائمة في اجتماعاته المقبلة، خصوصاً إذا اشتدت ضغوط التضخم.

واحتفظ الدولار بمكاسبه مقابل العملة اليابانية، وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعاً 0.1% إلى 123.78 ين ياباني.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مقابل الدولار بعد أن هبط لأدنى مستوى في شهر بفعل احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا وتعرضه لمزيد من الضغوط من الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا.

واستفادت العملة الأوروبية في وقت سابق من قوة في أسعار المنتجين في منطقة اليورو التي قفزت 31.4% على أساس سنوي في فبراير.

وجرى تداول اليورو في أواخر التعاملات عند 1.0896 دولار بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في شهر عند 1.0874 دولار.

الانتخابات الرئاسية روسيا اليورو الدولار منطقة اليورو العملة الخضراء

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